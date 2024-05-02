У двох областях скоротять комендантську годину на Великдень

Тривалість комендантської години скоротять у деяких областях України.
У двох областях України, Кіровоградській і Хмельницькій, за рішеннями місцевої влади скоротять тривалість комендантської години.
Про це повідомили в обласних військових адміністраціях.
Відтак на Кіровоградщині комендантська година 5 травня триватиме від 00:00 до 04:00, а на Хмельниччині — від 00:00 до 03:00.
У решті областей час залишається без змін.
Комендантська година в Україні
У Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Тернопільській областях, у Запоріжжі і Запорізькому районі комендантська година триває від 00:00 до 05:00.
У Полтавській, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській — від 00:00 до 04:00.
У Сумській і Харківській — від 23:.00 до 05:00.
У Донецькій, Луганській, Херсонській, на неокупованій частині Запорізької, крім облцентра і Запорізького району, — від 21:00 до 05:00.
На Закарпатті комендантської години немає.
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