Олена врятувала тисячі життів, а нині сама потребує допомоги

Онкологиня з 30-річним стажем Олена Шмига все своє свідоме життя присвятила лікуванню людей від раку, багато років працювала в Головному військовому шпиталі МОУ. Та онкологія не оминула і її саму – вісім років тому в неї діагностували рак молочної залози вже одразу на 4 стадії.

"Сім років я старанно лікувалася, мій рак теж поводився доволі пристойно – ми досягли згоди. Але через рік після повномасштабного вторгнення у мене, як і в багатьох моїх пацієнтів, на тлі стресу почалося прогресування. Тому за останній рік я перенесла операцію, променеву терапію, хіміотерапію, гормонотерапію, радіохірургію на хребці, гормонотерапію другої лінії і знову хіміотерапію, тобто все можливе. Але попри всі зусилля, за останні два місяці на черговій лінії терапії моє захворювання не лише не вгамувалося, а стрімко спрогресувало. Тепер у мене уражена метастазами вся печінка і велика кількість кісток. Я страждаю від хронічного болю. Якщо не отримати успішного лікування – рахунок іде на місяці. На зараз Європейським товариством медичної онкології (ESMO) для терапії саме такого типу раку молочної залози, як у мене, затверджено новий препарат, який демонструє хороші результати. В Україні цей препарат ще не зареєстрований і придбати його можна лише за кордоном", – розповідає жінка.

Весь цей час Олена лікувалася в Україні і продовжувала допомагати долати захворювання своїм пацієнтам, попри свою хворобу і стан. "Від початку вторгнення і до листопада 2023 року була єдиним клінічним онкологом у нашій лікарні. Але тепер сама потребую допомоги. Поїхати на лікування за кордон для мене зараз не варіант, оскільки загальною практикою інших країн є виконання всіх обстежень пацієнту наново, що може зайняти до двох місяців, а я не маю цього часу. Тож лишається купувати препарат за кордоном за власний кошт і лікуватися в Україні. Один курс лікування коштує до 20 тис. дол. З першим курсом наші друзі й колеги вже допомогли, тому я змогла розпочати хіміотерапію 24.04.24. І тепер – вперше за всі роки, що хворію, – я звертаюся до вас. Ви можете допомогти мені спробувати врятувати життя – буквально – і разом з вами побачити перемогу. Поки що плануються три курси з наступною контрольною томографією. Якщо спрацює – потрібно буде продовжувати. Але до цього ще треба дожити. Буду вдячна за будь-який донат і репост", – просить лікарка.

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