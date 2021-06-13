В Харькове парень выпрыгнул из кабины канатной дороги

За жизнь парня сейчас борются медики.

В Харькове из кабины канатной дороги выпрыгнул пассажир. После падения парня переехал микроавтобус.

Инцидент произошел на улице Новгородской, пишут местные СМИ. Как сообщил очевидец происшествия ТСН.ua, на момент, когда приехала карета скорой, парень был жив. Сейчас за его жизнь борются медики.

Местное издание Newsroom получило подтверждение об инциденте у начальника Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктора Забашты. По его словам, из кабинки канатки на дорогу выскочил молодой человек, после чего его переехал микроавтобус. Парень выжил.

На место происшествия прибыл реанимобиль скорой помощи, пострадавшего сейчас спасают медики. Также рядом работают сотрудники полиции.

СМИ сообщают, что парню 17-18 лет.

Подвесная канатная дорога в Харькове связывает улицу Сумскую с микрорайоном Павлово Поле через центральный парк им. Горького и Саржин Яр.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку