В Харькове прозвучала серия взрывов: первые подробности
В Харькове в ночь на 8 ноября прозвучала серия взрывов
В Харькове в ночь на 8 ноября прозвучала серия мощных взрывов. Предварительно, российские войска нанесли ракетные удары по пригороду города.
Информация о пострадавших пока не поступала. На местах работают экстренные службы. Воздушная тревога в области продолжается, жителей призывают оставаться в укрытиях.
По уточненным данным, удары зафиксированы в пригороде Харькова. Детали уточняются.
Напомним, что ранее РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения .