Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
309
Время на прочтение
1 мин

В Харькове прозвучала серия взрывов: первые подробности

В Харькове в ночь на 8 ноября прозвучала серия взрывов

Автор публикации
Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Харькове в ночь на 8 ноября прозвучала серия мощных взрывов. Предварительно, российские войска нанесли ракетные удары по пригороду города.

Информация о пострадавших пока не поступала. На местах работают экстренные службы. Воздушная тревога в области продолжается, жителей призывают оставаться в укрытиях.

По уточненным данным, удары зафиксированы в пригороде Харькова. Детали уточняются.

Напомним, что ранее РФ выпустила ряд ударных беспилотников по Украине: озвучена траектория движения .

Дата публикации
Количество просмотров
309
