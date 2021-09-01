В Харькове водитель маневром разбил машины и привел к травмированию прохожей

В Харькове водитель маневром разбил машины и привел к травмированию прохожей

В одной из машин пробило бак с горючим.

Двое пострадавших и разбитые авто. В Харькове водитель за рулем «Дэу» разбил сразу три припаркованные машины.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Свидетели говорят, 32-летний водитель пошел на обгон и чуть не врезался во встречный автомобиль. Чтобы избежать столкновения, резко вывернул руль на обочину, и там одну за другой разбил еще три машины. В одной пробил бак — горючее вытекло на дорогу. Другая машина отлетела на тротуар прямо на прохожую. 39-летняя женщина чудом выжила, ее забрали в больницу.

Госпитализировали и виновника аварии.

Напомним, что смертельное ДТП произошло в Светловодске на Кировоградщине — там около четырех утра 27-летняя водитель легковушки выехал на тротуар и сбила женщину, что там стояла.

Новости Украины: в Харькове водитель разбил сразу три припаркованные машины

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