В Хмельницкой области двое подростков разбились насмерть на мотоцикле

Юноша не справился с управлением.

В городе Староконстантинов Хмельницкой области в ДТП погибли два 16-летних подростка. Их мотоцикл влетел в дерево.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Хмельницкой области.

Отмечается, что авария произошла накануне, 27 февраля, около 19.00. Молодой человек, управляя мотоциклом "Forte 250", не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и его пассажирка погибли на месте происшествия. Их травмы оказались несовместимы с жизнью.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек".

В Хмельницкой области следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли двое 16-летних подростков. / Фото: ГУ Национальной полиции в Хмельницкой области

Как сообщалось, на Львовщине произошло масштабное смертельное ДТП. На дороге "Тернополь-Львов" водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Погибли три человека, еще трое получили травмы разной степени тяжести.

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