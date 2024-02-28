В Хмельницкой области двое подростков разбились насмерть на мотоцикле

Юноша не справился с управлением.
В городе Староконстантинов Хмельницкой области в ДТП погибли два 16-летних подростка. Их мотоцикл влетел в дерево.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции в Хмельницкой области.
Отмечается, что авария произошла накануне, 27 февраля, около 19.00. Молодой человек, управляя мотоциклом "Forte 250", не справился с управлением и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель и его пассажирка погибли на месте происшествия. Их травмы оказались несовместимы с жизнью.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек".
Как сообщалось, на Львовщине произошло масштабное смертельное ДТП. На дороге "Тернополь-Львов" водитель ВАЗ-2109 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. Погибли три человека, еще трое получили травмы разной степени тяжести.