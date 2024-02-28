На Хмельниччині двоє підлітків розбилися на смерть на мотоциклі

Юнак не впорався з керування.

У місті Старокостянтинів Хмельницької області у ДТП загинули двоє 16-річних підлітків. Їхній мотоцикл влетів у дерево.

Про це повідомили у відділ комунікації Національної поліції в Хмельницькій області.

Зазначається, що аварія сталася напередодні, 27 лютого, близько 19:00. Юнак, керуючи мотоциклом "Forte 250", не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. У результаті ДТП водій та його пасажирка загинули на місці події. Їхні травми виявилися несумісними з життям.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб".

На Хмельниччині слідчі встановлюють обставини ДТП, у якій загинули двоє 16-річних підлітків. / Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Як повідомлялося, на Львівщині сталася масштабна смертельна ДТП. На дорозі "Тернопіль-Львів" водій "ВАЗ-2109" не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes. Загинули три людини, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

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