В Хмельницкой области медики зарабатывали на "инвалидности"

Председатель комиссии и его соучастник требовали денежное вознаграждение за содействие в получении инвалидности.
В Хмельницкой области глава МСЭК и его товарищ попались на взятке. Они требовали у граждан средства за установление группы инвалидности.
Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.
На вымогательстве и получении взятки правоохранители разоблачили председателя медико-социальной экспертной комиссии и его сообщника (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).
Так, глава комиссии через посредника требовал и получил 700 долларов США за содействие в подготовке документов для установления ІІ группы инвалидности.
Его подельник свои "услуги" оценил в 400 долларов США.
"Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании задержанным меры пресечения", — сообщают в прокуратуре.
Сейчас проводятся первоочередные, безотлагательные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.
Напомним, что в военном госпитале Киева разоблачена коррупционная схема вымогания средств с участников АТО/ОСС за присвоение инвалидности.