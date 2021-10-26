В Хмельницкой области медики зарабатывали на "инвалидности"

В Хмельницкой области медики зарабатывали на "инвалидности"

Председатель комиссии и его соучастник требовали денежное вознаграждение за содействие в получении инвалидности.

В Хмельницкой области глава МСЭК и его товарищ попались на взятке. Они требовали у граждан средства за установление группы инвалидности.

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Об этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.

На вымогательстве и получении взятки правоохранители разоблачили председателя медико-социальной экспертной комиссии и его сообщника (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Так, глава комиссии через посредника требовал и получил 700 долларов США за содействие в подготовке документов для установления ІІ группы инвалидности.

Его подельник свои "услуги" оценил в 400 долларов США.

"Оба злоумышленника задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении и избрании задержанным меры пресечения", — сообщают в прокуратуре.

Сейчас проводятся первоочередные, безотлагательные следственные действия, направленные на сбор и фиксацию доказательств.

Напомним, что в военном госпитале Киева разоблачена коррупционная схема вымогания средств с участников АТО/ОСС за присвоение инвалидности.

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