У Хмельницькій області медики заробляли на "інвалідності"

У Хмельницькій області медики заробляли на "інвалідності"

Голова комісії та його спільник вимагали грошову винагороду за сприяння у отриманні інвалідності.

У Хмельницькій області голова МСЕК і його товариш попалися на хабарі. Вони вимагали з громадян кошти за встановлення групи інвалідності.

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Про це повідомляє прокуратура Хмельницької області.

На вимаганні та одержанні хабара правоохоронці викрили голову медико-соціальної експертної комісії та його спільника (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Так, голова комісії через посередника вимагав та одержав 700 доларів США за сприяння у підготовці документів для встановлення ІІ групи інвалідності.

Його спільник свої "послуги" оцінив у 400 доларів США.

"Обох зловмисників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманим запобіжного заходу", - повідомляють у прокуратурі.

Зараз проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Нагадаємо, що у військовому госпіталі Києва викрито корупційну схему вимагання коштів з учасників АТО/ОСС за присвоєння інвалідності.

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