В Хмельницкой области водитель сбил пешеходов: 18-летняя девушка умерла сразу

Девушка погибла, а женщина попала в больницу.

В Хмельницкой области водитель легковушки сбил 44-летнюю женщину и 18-летнюю девушку. Девушка погибла на месте аварии, а женщину доставили в больницу.

Об этом сообщили в полиции области.

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"Предварительно установлено, что 57-летний житель села Новоселка, управляя автомобилем Renault Logan, допустил наезд на двух пешеходов, жительниц села Загинцы. В результате ДТП девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Другая получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение больницы, состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести", — отметили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 286 — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, в Одессе на Адмиральском проспекте 4 ноября водитель автомобиля Opel сбил 15-летнюю девушку и 21-летнего парня. Несовершеннолетняя погибла на месте ДТП.

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