В Ивано-Франковске переселенец с Киевщины обворовал укрытие

В Ивано-Франковске переселенец с Киевщины обворовал укрытие

В Иаано-Франковске 55-летний переселение обокрал укрытие, которым сейчас служит помещение одного из местных ресторанов.

Мужчина, подбирая электронный код на двери, сумел проникнуть в помещение, в котором оборудовано бомбоубежище. Впрочем, сработала сигнализация. Полицейским удалось оперативно задержать вора.

Об этом сообщили в пресс- службе Полиция Ивано-Франковской области.

Мужу удалось завладеть ценными вещами. Он вынес из укрытия дорогие смартфоны, продукты питания, напитки и шесть тысяч гривен.

Правоохранители установили, что он задержан без постоянного места жительства. Он – переселенец из Киевщины. Кроме того, оказалось, что с собой задержанный имел связку ключей. Поэтому фигуранта проверяют на причастность к другим имущественным преступлениям.

Задержанному уже сообщили о подозрении. Суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения. К слову, кража во время военного положения грозит лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.

Как сообщалось, в Немышлянском районе Харькова задержали мужчину и женщину, похитивших оргтехнику и другое имущество из торгового киоска. Мародеров доставили в территориальное подразделение полиции.

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