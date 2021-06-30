В Киеве неизвестные избили антимайдановца "Топаза"

На бывшего "титушку" напали после выхода из зала суда.

В Харькове СБУ сняла с поезда и принудительно доставила в суд скандально известного участника антимайдана Игната Кромского по прозвищу "Топаз".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"И снова меня задержала СБУ для доставки в суд принудительно. Сняли меня с поезда, на котором должен был приехать в Киев на заседание суда", — написал Кромской.

Через некоторое время "Топаз" пожаловался, что после выхода из зала суда на него напали.

Это подтверждает сообщество "Киев оперативный". Там опубликовали фото, как Кромской сидит рядом с врачами и держится за нос.

"Неизвестные молодые люди в Киеве напали и избили того самого "Топаза". Говорят, что он избегал судебных заседаний, где его должны были наказать за похищение человека", — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2014 году Кромской принимал активное участие в пророссийских митингах в Харькове, а также в антимайдане в Мариинском парке столицы. Известность получил благодаря видео российского пропагандиста Сергея Рулева. На Рулева напали "титушки", а сам пропагандист кричал: "Топаз, дай команду!".

28 сентября 2018 года харьковский суд отпустил Игната Кромского. Перечислить срок заключения просил адвокат, ведь в СИЗО Кромской провел четыре года. По закону "Савченко", это считается год за два. Итак, свои восемь лет заключения "Топаз" отбыл.

Засудили Кромского за посягательство на целостность государства и организацию массовых беспорядков.

Сейчас Дарницкий суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению Кромского в похищении человека.

Топаз на свободе. Антимайдановец Игнат Кромской вышел из СИЗО

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