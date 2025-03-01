В Киеве звучит воздушная тревога: объявлена угроза БПЛА

Оставайтесь в укрытиях до отбоя тревоги.
Вечером субботы, 1 марта, в Киеве объявлена воздушная тревога. Киевлян просят находиться в укрытиях к отбою тревоги.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" – говорится в сообщении.
Угроза дроновых атак объявлена в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.
В то же время в Воздушных силах добавили, что зафиксировано движение БПЛА с Черниговщины на Киевскую область.
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