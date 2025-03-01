В Києві лунає повітряна тривога: оголошена загроза БПЛА

Залишайтеся в укриттях до відбою тривоги.
Ввечері суботи, 1 березня, в Києві оголошено повітряну тривогу. Киян просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.
Про це повідомляє Офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА).
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - йдеться у повідомленні.
Загрoза дронових атак оголошена у Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Київській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.
Водночас у Повітряних силах додали, що зафіксовано рух БпЛА з Чернігівщини на Київську область.
Читайте також: