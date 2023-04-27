В Киево-Печерской лавре нашли манекены с "пузом" (видео)

Доподлинно неизвестно, для чего именно предназначались такие манекены.

В Киево-Печерской лавре во время работы комиссии Министерства культуры были найдены странные манекены с "пузом".

Об этом заявила глава Комиссии по вопросу передачи имущества Киево-Печерской лавры Марианна Томин, сообщает " Дивосмотр " со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

Она заявила, что в швейном корпусе Киево-Печерской лавры обнаружили "пузатые" манекены.

"Там были разные ритуальные одеяния, достаточно специфические манекены, на которых осуществлялись, я так понимаю, какие-то замеры. Это как образ человеческого тела с невероятно сверхъестественным животом. Мне сложно сказать, для кого именно этот замер осуществлялся", – заявила Томин.

Напомним, ранее сообщалось, что сторонники УПЦ МП, до сих пор протестующие под стенами Киевско-Печерской лавры и мешающие работе комиссии Минкульта, в который раз отличились просто "зашкварными" пророссийскими высказываниями.

Кроме того, мы ранее информировали, что хозяйственный суд Киева принял постановление, которое должно обеспечить беспрепятственную работу комиссии по приему-передаче госимущества Киево-Печерской лавры к рассмотрению по существу основного иска о расторжении договора аренды помещений Лавры с УПЦ (МП).

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