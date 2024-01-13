В Коломые девушка выпала из окна девятого этажа и погибла

В городе Коломыя из окна девятого этажа выпала девушка. От полученных травм она скончалась на месте.

Об этом сообщили ZAXID.NET в Главном управлении полиции Ивано-Франковской области.

"На место оперативно прибыли правоохранители, которые установили, что несовершеннолетняя девушка выпала из окна девятого этажа", — информируют в полиции.

По предварительной информации, погибшей девушке – 15 лет, она училась в 11 классе местной школы. Причина трагедии пока неизвестна.

Напомним, в Одессе маленькая девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Ее госпитализировали в областную детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

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