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У Коломиї дівчина випала з вікна дев’ятого поверху і загинула

У Коломиї дівчина випала з вікна дев’ятого поверху і загинула

Дівчина загинула під час падіння з вікна / Фото: Pexels

Поліція з'ясовує причину трагедії.

У місті Коломия Івано-Франківської області з вікна дев’ятого поверху випала дівчина. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Про це повідомили ZAXID.NET в Головному управлінні поліції Івано-Франківської області.

"На місце оперативно прибули правоохоронці, які встановили, що неповнолітня дівчина випала з вікна дев’ятого поверху", – інформують у поліції.

За попередньою інформацією, загиблій дівчині - 15 років, вона навчалася в 11 класі місцевої школи. Причина трагедії наразі невідома.

Нагадаємо, в Одесі маленька дівчинка випала з вікна квартири на восьмому поверсі. ЇЇ шпиталізували до обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані.

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