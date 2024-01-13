Ракетна атака України – Міноборони РФ назвало "ціль та прозвітувало про результати"

Міністерство оборони Росії, як завжди, цинічно прокоментувало черговий ракетний удар по Україні вранці 13 січня. Там заявили про "досягнення мети".

Заяву Міноборони РФ поширили пропагандистські ЗМІ.

"Сьогодні вранці ЗС Росії завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності морського, повітряного базування, у тому числі гіперзвуковим ракетним комплексом "Кинжал", а також безпілотними літальними апаратами по об'єктах військово-промислового комплексу України, що виготовляють снаряди 155, 152 і 125 мм і безпілотні літальні апарати, мету удару досягнуто, всі призначені об'єкти уражені", - заявили вбивці в російському Міноборони.

Нагадаємо, 13 січня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Україні. Окупанти застосували крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні безпілотники. Силами ППО було знищено вісім крилатих ракет.

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