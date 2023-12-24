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В Кременчуге в квартире взорвалась граната (фото)

В Кременчуге в квартире взорвалась граната (фото)

Фото: Википедия

Мужчина получил травмы.

В Кременчуге в одной из квартир произошел взрыв гранаты.

Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

Как установило следствие, 23 декабря в 22:50 в квартире в микрорайоне Молодежный произошел взрыв. 55-летнего жителя дома госпитализировали в больницу.

"По одной из версий следователей, боеприпас мог взорваться из-за неосторожного обращения. Проведены первоочередные следственные действия. Изъяты обломки гранаты, которые будут направлены на экспертное исследование", — отметили правоохранители.

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В настоящее время начато уголовное производство по части первой статьи "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция – лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в одном из частных домов в Подольском районе Киева произошел взрыв. В результате инцидента погиб владелец дома.

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