У Кременчуці у квартирі вибухнула граната (фото)

У Кременчуці в одній із квартир стався вибух гранати.

Про це повідомили у поліції Полтавщини.

Як встановило слідство, 23 грудня о 22:50 квартирі в мікрорайоні Молодіжний стався вибух. Через це 55-річного мешканця оселі госпіталізували до лікарні.

"За однією з версій слідчих, боєприпас міг вибухнути через необережне поводження. Проведено першочергові слідчі дії. Вилучено уламки гранати, які буде скеровано на експертне дослідження", - зазначили правоохоронці.

Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Санкція — позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в одному з приватних будинків у Подільському районі Києва стався вибух. Внаслідок інцидентк загинув власник оселі.