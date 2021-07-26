В кременчугской квартире обнаружили труп мужчины

63-летний мужчина долгое время не открывал входную дверь квартиры.

В Кременчуге Полтавской области в одной из квартир спасатели обнаружили труп пожилого мужчины. Перед смертью горожанин долго не открывал входную дверь дома.

Об этом сообщает местное издание "Кременчуг Today".

Известно, что спасателям 25 июля около 12.45 позвонили неравнодушные соседи, которые сообщили, что 63-летний мужчина не открывает длительное время входные двери квартиры.

Работники ГСЧС приехали к дому на улице Первомайской и с помощью шансового инструмента открыли входную дверь квартиры мужчины. Войдя в его жилище, спасатели обнаружили труп.

Как сообщалось, на пляже в Одессе люди загорали и купались рядом с трупом.

Напомним, 27-летний житель Здолбунова Ровенской области предстанет перед судом за жестокое убийство 21-летней девушки, труп которой он спрятал в подвале.

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