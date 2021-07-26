Одесса оправилась от удара стихии: откачали воду и дали свет

Спасатели откачали воду из затопленных дворов.

Одесса оправляется от последствий ливня, который затопил город на прошлой неделе.

Спасатели накануне продолжали откачивать воду из залитых усадеб в низинах, где и без того высокий уровень грунтовых вод.

Об этом говорится в ТСН.Ранок. 26 юиля.

За пять часов, по данным мэрии, в ночь на четверг выпала двухмесячная норма осадков. И вот только на пятые сутки после мощного удара стихии, наконец,осушили последние пострадавшие дворы.

После этого вернули электричество в дома, обесточенные еще во время непогоды.

Новости Украины: Одесса оправляется от последствий ливня, затопившего город на прошлой неделе

Напомним, ночью 22 июля в Одессе начался ливень, во время которой выпало более 50 мм осадков. За это время вода подтопила частные дома и подвалы многоэтажек, а ветер повалил 60 деревьев. К ликвидации последствий непогоды привлекли более 100 спасателей, а коммунальные службы перешли на режим круглосуточного дежурства.

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