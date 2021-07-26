"Письма счастья" будут получать водители Кропивницкого и Харькова: когда начнут фиксировать нарушителей

Сегодня, 26 июля, заработают камеры фиксаций нарушений правил дорожного движения.
С сегодняшнего дня "письма счастья" будут получать автомобилисты Кропивницкого и Харькова.
Об этом говорится в ТСН.Ранок. 26 июля.
Вслед за столицей в этих городах вводят автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения.
Первые фото автобилей-нарушителей камеры сделают ровно в полдень.
В Кропивницком мест фиксации три, в Харькове — одно. Выбирали, говорят в патрульной полиции, аварийно опасные участки.
Заработают и 7 камер на дорогах государственного значения за пределами городов Кировоградской и Житомирской областей. До этого, напомним, такие уже работали на трассах в направлении из Киева в Одессу, Должанского, Чопа, Ягодина, а также Знаменки и Обухова. В патрульной полиции утверждают — за год функционирования системы автофиксации количество нарушений правил дорожного движения на этих участках сократилось в десять раз, а ДТП — втрое.
Ранее стало известно, что Верховная Рада одобрила закон о "писем счастья" за нарушение ПДД.