В Кривом Роге посреди улицы обнаружили лужу ртути

Металл обезвредили.
Лужу ртути прямо посреди улицы обнаружили в Кривом Роге.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 октября.
Разлитое вещество под ногами увидел прохожий. Он и вызвал ГСЧС. Спасатели обследовали участок. В общем нашли килограмм ртути.
В защитном снаряжении собрали опасное вещество в герметичную емкость и провели демеркуризацию улицы. Обошлось без пострадавших. Кто и зачем разлил ртуть на улице, выясняют правоохранители.
Следует заметить, что пары ртути могут вызвать тяжелое отравление. В частности, поражать нервную систему, почки, печень и органы пищеварения.
Как сообщалось, во Львове во время ремонта одном из помещений школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" обнаружили ртуть. Нашли ее, когда рабочие меняли покрытие. Было найдено 40 граммов металла.