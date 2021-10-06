В Кривом Роге посреди улицы обнаружили лужу ртути

В Кривом Роге посреди улицы обнаружили лужу ртути

Металл обезвредили.

Лужу ртути прямо посреди улицы обнаружили в Кривом Роге.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 6 октября.

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Разлитое вещество под ногами увидел прохожий. Он и вызвал ГСЧС. Спасатели обследовали участок. В общем нашли килограмм ртути.

В защитном снаряжении собрали опасное вещество в герметичную емкость и провели демеркуризацию улицы. Обошлось без пострадавших. Кто и зачем разлил ртуть на улице, выясняют правоохранители.

Следует заметить, что пары ртути могут вызвать тяжелое отравление. В частности, поражать нервную систему, почки, печень и органы пищеварения.

Новости Украины: в Кривом Роге посреди улицы обезвредили лужу ртути

Как сообщалось, во Львове во время ремонта одном из помещений школы восточных языков и боевых искусств "Будокан" обнаружили ртуть. Нашли ее, когда рабочие меняли покрытие. Было найдено 40 граммов металла.

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