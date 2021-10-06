Народные приметы, обряды и обычаи 6 октября

Волчья ягода перед дождем особенно пахнет.
6 октября церковь и верующие празднуют зачатия честного славного пророка, Предтечи и крестителя Иоанна, святых жен Ксанфипы и Поликсении, мученицы Ираиды девы, мучеников Андрея, Иоанна и сыновей Иоанновых Петра и Антонина.
6 октября: церковный праздник
Зачатия Иоанна Предтечи — праздник Православной Церкви, установленный в честь зачатия пророка Иоанна Предтечи (также называемого Крестителем).
Празднование Зачатия Иоанна Предтечи известно с V века. Праздник должен константинопольское происхождения и изначально совпадал с днем новолетия, который около 462 года был перенесен с 23-го на 1 сентября.
6 октября: народные традиции
Девушки и женщины с этого дня брались за рукодельництво — пряли, ткали, вышивали. Обычно этот день казался довольно холодным, и по большей части именно 6 октября начинали топить печи.
6 октября: что категорически запрещено делать
Пытались ничего не заготавливать на зиму, потому почернеет.
6 октября: украинские народные приметы
- Если высокими поросли сорняки, то зима будет снежной, с частыми метелями.
- Волчья ягода перед дождем особенно пахнет.
- Черная бузина и калина достигли не по поре — жди холодной и лютой зимы.
- Спорыш долго не меняет осенью своего цвета — на щедрый урожай зерновых в следующем году.
6 октября: что стоит сделать
- В этот день обязательно нужно утеплить дом, протопить дом, заготовить дрова на зиму.
- Также молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости.
- 6 октября гадали на свою судьбу. Для этого отправлялись к месту слияния двух рек, набирали два кувшина воды (поровну). Затем приносили их домой и смотрели, вода из сосуда быстрее испарится. Если воды стало меньше в сосуде, где находилась вода с полной реки, то проблемы сохранятся в течение всего года, и наоборот.
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