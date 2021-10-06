У Кривому Розі посеред вулиці виявили калюжу ртуті

У Кривому Розі посеред вулиці виявили калюжу ртуті

Метал знешкодили.

Калюжу ртуті просто посеред вулиці виявили у Кривому Розі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 6 жовтня.

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Розлиту речовину під ногами побачив перехожий. Він і викликав ДСНС. Рятувальники обстежили ділянку. Загалом знайшли понад кілограм ртуті.

У захисному спорядженні зібрали небезпечну речовину у герметичну ємність та провели демеркурізацію вулиці. Минулося без потерпілих. Хто і навіщо розлив ртуть на вулиці, з'ясовують правоохоронці.

Слід зауважити, що пари ртуті можуть викликати важке отруєння. Зокрема, вражати нервову систему, нирки, печінку та органи травлення.

Новини України: у Кривому Розі посеред вулиці знешкодили калюжу ртуті

Як повідомлялося, у Львові під час ремонту одному з приміщень школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан" виявили ртуть. Знайшли її, коли робітники змінювали покриття. Було знайдено 40 грамів металу.

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