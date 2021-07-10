В Минздраве рассказали о пользе плавания

Плавание — это один из способов поддержания физической активности. Однако перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом относительно противопоказаний, регулярности и количества тренировок в неделю.

Если плохо спите, устали на работе или волнуетесь перед важным событием — начинайте плавать. Конечно, плавание — не панацея. Но этот вид спорта поможет укрепить ваше тело и избавить от определенных проблем со здоровьем.

Как сообщают в Министерстве здравоохранения Украины, 2,5 часа в неделю аэробных физических нагрузок, таких как плавание, могут уменьшить риск хронических заболеваний.

Плавание также может улучшить состояние здоровья людей с диабетом и сердечными заболеваниями. У пловцов меньший риск преждевременно умереть, чем у людей, ведущих неактивный образ жизни. Некоторые отмечает, что могут дольше заниматься спортом в воде, чем на суше, поскольку меньше ощущается боль в мышцах или суставах. В частности люди с артритом могут выбрать плавание, чтобы поддерживать физическую активность и избежать возможного травмирования суставов, которое возможно при других занятиях.

Плавание также улучшает психическое здоровье. Для людей с фибромиалгией такие занятия могут уменьшить тревогу, а физические упражнения в теплой воде выступают вспомогательным элементом в борьбе с депрессией. Плавание родителей с детьми также положительно влияет на психическое состояние обоих участников. Если у вас накопилась усталость или стресс, физическая активность принесет заряд бодрости и улучшит настроение. Главное — это регулярность занятий.

Кроме того, плавание в сочетании с другими физическими активностями поможет увеличить плотность костной ткани. Исследования показывают, что плавание положительно влияет на ряд кардио-респираторных показателей, а также снижение веса и процент жира в теле как у взрослых, так и детей. Стоит добавить, что такой же эффект дают и другие аэробные упражнения: бег или катание не велосипеде.

Напомним, как избежать и лечить сколиоз. Сколиоз — это заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся S или C образным искривлением позвоночника в боковой плоскости. Человек может выглядеть так, будто она склоняется в одну сторону. Могут поражаться как грудной, так и поясничный отдел позвоночника.

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