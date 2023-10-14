В МОН сказали, кого из студентов могут мобилизовать

Находящихся в академическом отпуске студентов могут забрать в армию. Они подлежат призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если у них нет иных оснований для предоставления отсрочки от призыва.

Об этом сообщает МОН.

Подробности

Отмечается, что в случае призыва студенты имеют право на продолжение академического отпуска в связи с мобилизацией. Государственники могут возобновиться на обучение с возможностью дальнейшего перевода на бюджетные места при их наличии.

"На места государственного (регионального) заказа гарантированно возобновляются участники боевых действий и лица, продолжающие обучение после отпуска по беременности, родам и по уходу за ребенком", — объясняют в ведомстве.

Ранее в Минобороны Украины анонсировали изменения по мобилизации и работе военно-врачебных комиссий. Планируется внести изменения, чтобы граждане не могли "создавать для себя условия во избежание мобилизации".

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