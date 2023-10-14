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Оккупанты ударили по рынку в Херсоне – что известно

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты ударили по рынку в Херсоне – что известно

Обстрел Херсона/Фото: иллюстративный / Фото: Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко

Российские захватчики снова атаковали Херсон.

Оккупационные войска РФ днем 14 октября обстреляли рынок в Херсоне.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко.

По его словам, атака произошла около 15:00 с временно оккупированного левого берега Херсонщины.

Мрочко впоследствии добавил, что россияне попали по Днепровскому рынку. По уточненной информации, раненых в результате атаки нет.

"Свидетели объясняют это только тем, что рабочий день закончился и покупателей почти не было. Оставались одиночные продавцы и владельцы возле своих магазинов", — говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты нанесли авиаудар по пятиэтажке в Авдеевке — фото.

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Дата публикации
Просмотры
509
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