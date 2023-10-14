Окупанти вгатили по ринку у Херсоні – що відомо

Російські загарбники знову атакували Херсон.
Окупаційні війська РФ вдень 14 жовтня обстріляли ринок у Херсоні.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
За його словами, атака сталася близько 15:00 з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини.
Мрочко згодом додав, що росіяни влучили по Дніпровському ринку. За уточненою інформацією, поранених внаслідок атаки немає.
"Свідки пояснюють це тільки тим, що робочий день закінчився і покупців майже не було. Залишались поодинокі продавці та власники біля своїх крамниць", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару по п’ятиповерхівці в Авдіївці – фото.
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