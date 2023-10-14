Окупанти вгатили по ринку у Херсоні – що відомо

Окупаційні війська РФ вдень 14 жовтня обстріляли ринок у Херсоні.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його словами, атака сталася близько 15:00 з тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини.

Мрочко згодом додав, що росіяни влучили по Дніпровському ринку. За уточненою інформацією, поранених внаслідок атаки немає.

"Свідки пояснюють це тільки тим, що робочий день закінчився і покупців майже не було. Залишались поодинокі продавці та власники біля своїх крамниць", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти завдали авіаудару по п’ятиповерхівці в Авдіївці – фото.

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