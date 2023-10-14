Атака на судно "Павел Державін": у ВМС розповіли про ще один підбитий буксир РФ – подробиці

У Чорному морі поблизу окупованого Севастополя 11 жовтня був пошкоджений корабель Чорноморського флоту Росії "Павел Державин". А 13 жовтня було уражено кілька суден, зокрема буксир "Профессор Николай Муру".

Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук ефірі телемарафону розповів подробиці атаки.

"Якщо простою людською мовою – трошки засумував "Павел Державин" і, як з'ясовується, з ним ще й "Коля Муру" засумував ( буксирне судно "Профессор Николай Муру" - ред.) вчора. Вчора була, можна сказати, така п'ятниця 13-го Чорноморського флоту РФ", - прокоментував він.

Дмитро Плетенчук підтвердив ураження буксира.

"Його зараз відбуксовують. В нього також є відповідні пошкодження", - сказав він.

Він також додав, що патрульний корабель "Павел Державин" був уражений двічі.

Що відомо про вибухи кораблів РФ у Криму

В Чорному морі біля берегів окупованого Севастополя вибухнули два російські військові кораблі за останні кілька днів: 11 жовтня – "Павел Державин" і 13 жовтня – "Буян".

За даними джерел ТСН.ua у Службі безпеки України, саме СБУ та ВМС стоять за атаками по російських військових кораблях. Українські бійці завдали ураження суднам за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

На кораблі "Буян-М" була розміщена установка вертикального пуску 3С14 та вісім крилатих ракет "Онікс" і "Калібр", які можуть атакувати на відстань до 1500 км.А також розміщене артилерійське озброєння та кулемети.

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