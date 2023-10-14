Україна знову під обстрілами: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 14 жовтня в більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів (47 вибухів).

Ворог обстрілював із артилерії, мінометів, АГС Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Також зафіксовано 4 вибухи від некерованих авіаційних ракет.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріл Краснопільської громади. Зафіксовано 10 вибухів з міномету. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 237 вибухів.

Запорізька область: окупанти завдали 152 удари по 22 містах та селах області.

Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Дніпропетровщина: вчора вдень ворог продовжував бити по Нікопольщині. У Нікополі поранено двох рятувальників, вони - в лікарні. Це чоловіки 48 та 24 років. Стан постраждалих медики оцінюють, як середньої тяжкості.

У місті пошкоджені комунальне підприємство, 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, знищене авто, обірвана лінія електропередач.

В одному з сіл Марганецької громади руйнувань зазнала агрофірма. В іншому – загорілися понад півтисячі тюків з сіном та соломою. Пожежу вогнеборці загасили. Люди вціліли.

Влучив агресор і по Мирівській громаді. Там також без загиблих та постраждалих.

Харківщина: сьогодні вранці обстріляли смт Куп'янськ-Вузловий, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок, сталася пожежа. Без постраждалих. На місці працюють рятувальники.

Минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Тернова, Гатище, Плетенівка Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 20 атак ворога біля Синьківки, Іванівки та Кислівки.

Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено 4 приватні будинки, потерпілих немає.

Вчора біля с. Явірське Ізюмського району в полі на протитанковій міні ТМ-62П3 підірвався автомобіль "МАЗ" бензовоз. 61-річний водій бензовоза загинув на місці.

Луганщина: внаслідок удару з літаків в Невському вибухнули шість авіаційних бомб КАБ-500. Ворог значно посилив свій вплив з повітря, також обстрілявши Новолюбівку, Білогорівку та Серебрянське лісництво. Не припиняє він і штурмових дій поблизу Макіївки.

По Невському та Білогорівці противник відкривав вогонь з артилерії та мінометів.

За добу противник здійснив 165 обстрілів (564 снаряди).

Донеччина: під вогнем минулої доби —8 населених пунктів.

Пошкоджено об’єктів 10 житлових будинків (з них 8 – багатоквартирні), приміщення зерносховища, будинок культури, магазин, будівля УСЗН, будівля Центру дитячої та юнацької творчості, приміщення лабораторного центру, 2 цивільних автомобіля, 2 будівлі ФГ "Агроленд-С", господарча споруда, 3 залізничні вагони, 2 залізничні колії.

На Донеччинаі за добу: 22 людини дістали поранення.

Миколаївщина: вчора та сьогодні вночі ворожих мінометних та артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади та його акваторія. Постраждалих немає.

Увечері ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту Куцурубської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та лінія електропостачання. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 117 обстрілів (574 снаряди), з них по м. Херсон — 8 артилерійських обстрілів (32 снаряди).

Росіяни поцілили у райони 38 населених пунктів області; будівлю навчального закладу, підприємство та територію інженерної споруди у Херсонському районі; бібліотеку та підприємство у Херсоні.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Станіслав поранень зазнав 59- річний чоловік.

На Берислав окупанти скинули вибухівку з дрона. Поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів. Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані.

Також постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.

Росіяни також обстріляли Кіндійку. Внаслідок ворожого удару постраждала 42-річна жінка. Також поранення дістав 52-річний чоловік. Його з численними травмами госпіталізовано в стані середньої тяжкості.

По області за добу одна людина загинула, ще 5 дістали поранення.

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