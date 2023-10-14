Украина снова под обстрелами: как прошла ночь в регионах

Ночь, 14 октября, в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: в сутки — 7 обстрелов (47 взрывов).

Враг обстреливал из артиллерии, минометов, АГС Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы. Также зафиксировано 4 взрыва от неуправляемых авиационных ракет.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью россияне совершили обстрел Краснопольской громады. Зафиксировано 10 взрывов из миномета. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья. Зафиксировано 237 взрывов.

Запорожская область: оккупанты нанесли 152 удара по 22 городам и селам области.

Поступили 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Днепропетровщина: вчера днем враг продолжал бить по Никопольщине. В Никополе ранены два спасателя, они — в больнице. Это мужчины 48 и 24 лет. Состояние пострадавших медики оценивают как средней тяжести.

В городе повреждены коммунальное предприятие, 9 частных домов, 3 хозяйственные постройки, уничтожено авто, оборвана линия электропередач.

В одном из сел Марганецкой громады разрушениям подверглась агрофирма. В другом – загорелись более полутысячи тюков с сеном и соломой. Пожар пожарные потушили. Люди уцелели.

Попал агрессор и по Мировской громаде. Там обошлось без погибших и пострадавших.

Харьковщина: сегодня утром обстреляли пгт Купянск-Узловой, поврежден 5-этажный жилой дом, произошел пожар. Без пострадавших. На месте работают спасатели.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Тернову, Гатищу, Плетеновке Чугуевского района.

На Купянском направлении украинские воины отразили более 20 атак врага у Синьковки, Ивановки и Кисловки.

В результате обстрелов г. Волчанск Чугуевского района повреждены 4 частных дома, пострадавших нет.

Вчера возле с. Явирское Изюмского района в поле на противотанковой мини ТМ-62П3 подорвался автомобиль "МАЗ" бензовоз. 61-летний водитель бензовоза погиб на месте.

Луганщина: в результате удара с самолетов в Невском взорвались шесть авиационных бомб КАБ-500. Враг значительно усилил свое влияние с воздуха, также обстреляв Новолюбовку, Белогоровку и Серебрянское лесничество. Не прекращает он и штурмовые действия вблизи Макеевки.

По Невскому и Белогоровке противник открывал огонь из артиллерии и минометов.

За сутки противник совершил 165 обстрелов (564 снаряда).

Донецкая область: под огнем в минувшие сутки —8 населенных пунктов.

Повреждены объекты 10 жилых домов (из них 8 – многоквартирные), помещение зернохранилища, дом культуры, магазин, здание УСЗН, здание Центра детского и юношеского творчества, помещение лабораторного центра, 2 гражданских автомобиля, 2 здания ФХ "Агроленд-С", хозяйственная постройка, 3 железнодорожных вагона, 2 железнодорожных пути.

На Донбассе за сутки: 22 человека получили ранения.

Николаевщина: вчера и сегодня ночью вражеские минометные и артиллерийские обстрелы подверглись г. Очаков Очаковской громады и его акватория. Пострадавших нет.

Вечером враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. В результате обстрела повреждены жилые дома и линия электроснабжения. Пострадавших нет.

Херсонщина: в сутки по области противник совершил 117 обстрелов (574 снаряда), из них по г. Херсон — 8 артиллерийских обстрелов (32 снаряда).

Россияне попали в районы 38 населенных пунктов области; здание учебного заведения, предприятие и территорию инженерного сооружения в Херсонском районе; библиотеку и предприятие в Херсоне.

В результате вражеского артиллерийского обстрела с. Станислав ранения получил 59-летний мужчина.

На Берислав оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились два местных жителя. Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина, ей было 34 года. Ее 36-летний мужчина был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Также пострадала 79-летняя женщина, госпитализированная в состоянии средней тяжести.

Россияне также обстреляли Киндийку. В результате вражеского удара пострадала 42-летняя женщина. Также ранение получил 52-летний мужчина. Он с многочисленными травмами госпитализирован в состоянии средней тяжести.

По области за сутки один человек погиб, еще 5 получили ранения.

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