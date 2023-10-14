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На севере Европы России будут противостоять 20 тысяч британских солдат

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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На севере Европы России будут противостоять 20 тысяч британских солдат

Солдаты шотландской гвардии / Фото: Associated Press

Великобритания будет усиливать военное присутствие в регионе из-за агрессивной политики Кремля.

В следующем 2024 году Великобритания усилит свое присутствие в Северной Европе, чтобы противостоять гибридным угрозам и защитить критически важную национальную инфраструктуру. В частности, в этом регионе будет развернуто 20 тысяч британских военных.

Об этом британский премьер-министр Риши Сунак сообщил на встрече с руководителями Объединенных экспедиционных сил (JEF) на Готланде.

Британский премьер предупредил, что неудачи Путина в Украине подталкивают Россию к "безответственному поведению в других частях Европы".

"Кремль снова инвестировал в военный потенциал и обратился к все меньшему количеству злонамеренных и маргинализированных партнеров, чтобы попытаться восстановить свою силу и взорвать глобальную стабильность", — цитируют Руши Сунака на правительственном портале Соединенного королевства.

Премьер-министр подчеркнул, что ускорение оборонно-промышленного сотрудничества в Европе и по всей Атлантике имеет жизненно важное значение для того, чтобы сохранить технологическое превосходство над Россией и защитить партнеров от нападений России в течение последующих поколений.

Ускорение военного сотрудничества будет включать отправку в регион в следующем году более 20 000 солдат, матросов, морской пехоты и других военнослужащих, а также 8 кораблей Королевского флота, 25 скорых реактивных самолетов и оперативную авиационную группу из вертолетов Apache, Chinook и Wildcat. Они примут участие в широкомасштабных многонациональных учениях, а также будут проводить аэронадзор.

Напомним, Великобритания направит несколько своих военных кораблей в поддержку Израиля в восточное Средиземноморье.

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Дата публикации
Просмотры
43
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