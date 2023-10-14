На півночі Європи Росії протистоятимуть 20 тисяч британських солдатів

Наступного 2024 року Велика Британія посилить свою присутність в Північній Європі, щоб протистояти гібридним загрозам та захистити критично важливу національну інфраструктуру. Зокрема, у цьому регіоні буде розгорнуто 20 тисяч британських військових.

Про це британський прем’єр-міністр Ріші Сунак повідомив на зустрічі з керівниками Об’єднаних експедиційних сил (JEF) на Готланді.

Британський прем’єр попередив, що невдачі Путіна в Україні підштовхують Росію до “безвідповідальної поведінки в інших частинах Європи”.

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“Кремль знову інвестував у військовий потенціал і звернувся до дедалі меншої кількості зловмисних і маргіналізованих партнерів, щоб спробувати відновити свою силу та підірвати глобальну стабільність”, - цитують Руші Сунака на урядовому порталі Сполученого королівства.

Прем’єр-міністр підкреслив, що прискорення оборонно-промислового співробітництва в Європі та по всій Атлантиці має життєво важливе значення для того, щоб зберегти технологічну перевагу над Росією та захистили партнерів від нападів Росії протягом наступних поколінь.

Прискорення військової співпраці включатиме відправку до регіону наступного року понад 20 000 солдатів, матросів, морської піхоти та інших військовослужбовців, а також 8 кораблів Королівського флоту, 25 швидких реактивних літаків і оперативну авіаційну групу з вертольотів Apache, Chinook і Wildcat. Вони візьмуть участь у широкомасштабних багатонаціональних навчаннях, а також проводитимуть аеронагляд.

Нагадаємо, Велика Британія направить кілька своїх військових кораблів до східного Середземноморʼя, що підтримати Ізраїль.

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