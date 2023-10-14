У МОН сказали, кого зі студентів можуть мобілізувати

Студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть забрати в армію. Вони підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

Про це повідомляє МОН.

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Зазначається, у разі призову студенти мають право на продовження академічної відпустки у зв'язку з мобілізацією. Державники можуть поновитися на навчання із можливістю подальшого переведення на бюджетні місця у разі їх наявності.

"На місця державного (регіонального) замовлення гарантовано поновлюються учасники бойових дій та особи, які продовжують навчання після відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною", – пояснюють у відомстві.

Раніше в Міноборони України анонсували зміни щодо мобілізації та роботи військово-лікарських комісій. Планується внести зміни, щоб громадяни не могли "створювати для себе умови для уникнення мобілізації".

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