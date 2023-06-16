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В нескольких областях – вражеские беспилотники, работает ПВО – ВСУ

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Время на прочтение
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В нескольких областях – вражеские беспилотники, работает ПВО – ВСУ

Воздушная тревога распространяется по Украине / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Началась очередная беспокойная ночь для Украины.

В Одесской и Николаевской областях работает ПВО, области атакуют «шахедами», сообщили в Воздушных силах.

На юге Украины объявлена воздушная тревога. Также покраснела Полтавская область.

"Полтавщина — воздушная цель в вашу сторону. Будьте в укрытиях", — пишут мониторинговые каналы.

Не находитесь вблизи окон и стеклянных построек — предупреждают мониторинговые каналы.

Также на информация, что в Полтавскую область движутся вражеские беспилотники. Жителей Миргорода призывают находиться в укрытии.

Мониторинговые каналы пишут, что есть угроза непонятным воздушным целям (предварительно ракеты — ред.) в Полтавской и Сумской областях; угроза по "мопедам" – Одесса, Одесская, Николаевская области.

Пожалуйста, отойдите от окон и будьте в безопасных местах и не снимайте работу ПВО.

"Внимание! Ракетная опасность на севере!", - позже сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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