В Николаеве пьяный водитель убегал от полиции, но попал в ДТП

Пройти проверку на состояние опьянения мужчина категорически отказался.
В Николаеве, по проспекту Богоявленском, полицейские пытались остановить автомобиль BMW, за рулем находился нетрезвый водитель.
Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.
Стражи порядка подали руководителю сигнал об остановке, включив проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену. Но водитель BMW останавливаться не собирался и стал убегать.
Инспекторы начали преследование транспортного средства.
Мужчина, пытаясь уйти от патрульных, не справился с управлением и совершил столкновение с бордюром на улице Кобера.
Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки сильного алкогольного опьянения. Пройти проверку на состояние опьянения мужчина категорически отказался.
На нарушителя составлен протокол.
Напомним, на автодороге Арциз-Виноградовка-Спасское произошла смертельная ДТП. 39-летний водитель легковушки "Нива" не справился с управлением и наехал на пешехода, который от полученных травм скончался до приезда "скорой".