В Николаеве пьяный водитель убегал от полиции, но попал в ДТП

В Николаеве пьяный водитель убегал от полиции, но попал в ДТП

Пройти проверку на состояние опьянения мужчина категорически отказался.

В Николаеве, по проспекту Богоявленском, полицейские пытались остановить автомобиль BMW, за рулем находился нетрезвый водитель.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Также читайте В ДТП в Украине с начала 2021 года погибло свыше полусотни детей: в каких регионах смертей больше всего

Стражи порядка подали руководителю сигнал об остановке, включив проблесковые маячки красного и синего цветов и сирену. Но водитель BMW останавливаться не собирался и стал убегать.

Инспекторы начали преследование транспортного средства.

Мужчина, пытаясь уйти от патрульных, не справился с управлением и совершил столкновение с бордюром на улице Кобера.

Общаясь с водителем, инспекторы заметили у него явные признаки сильного алкогольного опьянения. Пройти проверку на состояние опьянения мужчина категорически отказался.

На нарушителя составлен протокол.

Напомним, на автодороге Арциз-Виноградовка-Спасское произошла смертельная ДТП. 39-летний водитель легковушки "Нива" не справился с управлением и наехал на пешехода, который от полученных травм скончался до приезда "скорой".

Новости Украины: во Львове двухлетняя девочка погибла в ДТП с участием двух легковушек и грузовика

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку