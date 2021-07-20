В Афганистане обстреляли ракетами президентский дворец: видео

Во время обстрела глава государства и топ-чиновники находились на молитве в честь великого мусульманского праздника Курбан-байрама.

Во вторник, 20 июля, три ракеты упали вблизи дворца президента Афганистана в Кабуле. Как сообщает телеканал Tolo News, обстрел произошел во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам, на которой присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани и другие топ-чиновники.

Перед самым взрывом глава республики завершил выступление с речью в честь праздника. Как видно на видео, которое впоследствии опубликовали в Сети, снаряды разрывались во время молитвы.

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Местные СМИ передают, что ракеты выпустили из района Парван-э-Се на севере столицы Афганистана. Снаряды упали в районах Баг-э-Али Мардан, Чаман-э-Хозори и Манабэ Башари — все это недалеко от президентского дворца.

Напомним, вечером в понедельник, 19 июля, на многолюдном рынке в Багдаде был совершен один из крупнейших за последнее время террористических актов. Вследствие взрыва бомбы погибли 30 человек, еще около 60 — получили ранения.

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