В Одессе 26 марта откроется зоопарк: каким будет график работы

Из-за войны зоопарк может работать не каждый день.

В Одессе 26 марта откроется зоопарк.

Об этом сообщили в администрации коммунального предприятия.

"Очень многие одесситы обращаются к нам с просьбой открыть зоопарк для посещения. Рады сообщить Вам, что завтра, 26 марта, в субботу Одесский зоопарк открывается! Приглашаем к нам!", — говорится в сообщении.

Отмечается, что зоопарк будет открыт в режиме сокращенного дня – касса работает с 9 до 15 часов, а осмотр – до 16 часов. Кроме того, зоопарк, возможно, будет открываться не каждый день, поэтому нужно следить за анонсами на наших ресурсах.

Следует отметить, что Одесский зоопарк с началом полномасштабного вторжения России в Украину был закрыт для посетителей. Коллекция зверинца содержит более 260 видов, около 1 тыс. 570 экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.

Напомним, 22 марта стало известно, что в Одесскому зоопарке появилось на свет восемь маленьких муфлонов. Ранее стало известно, что в зоопарке Парк XII Месяцев, расположенном в оккупированном россиянами Демидове, родился детеныш зебры. Малыша назвали Зе. Впервые от начала войны появилось пополнение и в зоопарке Николаева. У пары дальневосточных леопардов, удерживаемых в зверинце примерно 10 лет, 8 марта родился малыш.