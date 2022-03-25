В Одесі 26 березня відкриється зоопарк: яким буде графік роботи

Через війну зоопарк може працювати не щодня.

В Одесі 26 березня відкриється зоопарк.

Про це повідомили в адміністрації комунального підприємства.

"Дуже багато одеситів звертаються до нас з проханням відкрити зоопарк для відвідування. Раді повідомити Вам, що завтра, 26 березня, у суботу Одеський зоопарк відчиняється!!! Запрошуємо до нас!", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зоопарк буде відчинено в режимі скороченого дня - каса працює від 9 до 15 години, а огляд - до 16 години. Крім того, зоопарк можливо буде відчинятися не кожен день, тому треба стежити за анонсами на наших ресурсах.

Варто зазначити, що Одеський зоопарк з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну був закритий для відвідувачів. Колекція звіринця містить понад 260 видів, близько 1 тис. 570 екземплярів тварин, у тому числі близько 50 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Нагадаємо, 22 березня стало відомо, що в Одеському зоопарку з'явилися на світ вісім маленьких муфлонів. Раніше стало відомо, що у зоопарку Парк XII Місяців, який розташований в окупованому росіянами Демидові, народилося дитинча зебри. Малюка назвали Зе. Вперше від початку війни з'явилося поповнення і у зоопарку Миколаєва. У пари далекосхідних леопардів, які утримуються у звіринці приблизно 10 років, 8 березня народився малюк.