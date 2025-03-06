В Одессе фура насмерть переехала женщину

Женщина пересекала дорогу в то время, когда водитель хотел совершить поворот.
В Одессе в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла у Пересыпского моста.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
Предварительно было установлено, что 53-летний водитель грузовика DAF, двигаясь по улице Атамана Головатого в сторону улицы Балковской, во время совершения поворота совершил наезд на женщину, которая в тот момент пересекала дорогу.
От полученных травм потерпевшая погибла.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии, после чего ей будет предоставлена правовая квалификация.
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