В Одессе фура насмерть переехала женщину

Женщина пересекала дорогу в то время, когда водитель хотел совершить поворот.

В Одессе в результате ДТП погибла женщина. Трагедия произошла у Пересыпского моста.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Предварительно было установлено, что 53-летний водитель грузовика DAF, двигаясь по улице Атамана Головатого в сторону улицы Балковской, во время совершения поворота совершил наезд на женщину, которая в тот момент пересекала дорогу.

От полученных травм потерпевшая погибла.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии, после чего ей будет предоставлена правовая квалификация.

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