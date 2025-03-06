В Одесі фура на смерть переїхала жінку

Жінка перетинала дорогу у той час, коли водій хотів здійснити поворот.

В Одесі внаслідок ДТП загинула жінка. Трагедія сталася біля Пересипського мосту.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо було встановлено, що 53-річній водій вантажівки DAF, рухаючись вулицею Отамана Головатого в бік вулиці Балківської, під час здійснення повороту здійснив наїзд на жінку, яка в той момент перетинала дорогу.

Від отриманих травм потерпіла загинула.

Правоохоронці встановлюють всі обставини смертельної аварії, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

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