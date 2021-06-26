В Одессе из суда сбежал преступник: его приметы и фото

Полиция объявила спецоперацию.
В Одессе 25 июня с зала суда сбежал злоумышленник, который подозревается в краже. В зале суда преступнику должны были избрать меру пресечения. Сейчас в городе объявлена операция "Сирена" для его задержания.
Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Одесской области.
По сообщению полицейских, злоумышленника, который сбежал в суде из-под конвоя, подозревают в совершении имущественного преступления. Для задержания правонарушителя в действие введена полицейская операция "Сирена".
Разыскивается Руслан Миколенко, 1985 года рождения. Рост подозреваемого — 180-185 см, он плотного телосложения. Волосы темные, глаза карие.
Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить в одесскую полицию по телефону (048) 722 45 42 или по специальной линии "102".
Напомним, 22 июня в Одессе из зала суда сбежал 26-летний Георгий Янов, которому должны были избрать меру задержания.