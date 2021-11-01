В Одессе от коронавируса скончался автор популярных детских книг

Владимир Рутковский был автором приключенческого романа "Сторожевая застава", по мотивам которого снят одноименный украинский фильм-фэнтези.

В воскресенье, 31 октября, в Одессе в возрасте 84 лет скончался известный украинский писатель, лауреат Национальной премии Шевченко, автор приключенческих повестей для детей и подростков Владимир Рутковский.

Об этом сообщили на Facebook-странице издательства "Абабагаламага".

В сообщении говорится, что причиной смерти писателя стал коронавирус. Смерть Владимира Рутковского в издательстве, специализирующемся на детской литературе, называют болезненной потерей.

"Его блестящими произведениями зачитываются десятки тысяч детей и взрослых. Украинский мир обеднел на Художника, который дал нам пример благородного служения родной истории и родному слову. Самая светлая память, дорогой наш Друг и Учитель", — сказано в некрологе.

Из официальной биографии Владимира Руткивского известно, что он родился в Черкасской области, но связал свою жизнь с Одессой. Учился в местном политехническом институте, по окончании которого работал на Одесском суперфосфатном заводе. Публиковаться начал в 1959 году. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Максима Горького.

Наследие автора отмечено многими наградами — он получил премию Книга года ВВС за двухтомный роман "Синие воды" и Национальную премию Шевченко за тетралогию о джуре: "Джуры казака Швайки", "Джуры-характерники", "Джуры и подводная лодка", "Джуры и Кудлатик".

В 2017 году в прокат вышла лента "Сторожевая застава" — экранизация одного из самых известных приключенческих романов Рутковского.

За книгу "Гости на метле" в 2018 году он был занесен в Почетный список Андерсена.

Напомним, ранее в Харькове скончался фронтмен группы "Мертвий півень", музыкант и актер Мисько Барбара.

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