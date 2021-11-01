В Одесі від коронавірусу помер автор популярних дитячих книжок

Володимир Рутківський був автором пригодницького роману “Сторожова застава”, за мотивами якого знято однойменний український фільм-фентезі.

У неділю, 31 жовтня, в Одесі у віці 84-років помер відомий український письменник, лауреат Національної премії Шевченка, автор пригодницьких повістей для дітей та підлітків Володимир Рутківський.

Про це повідомили на Facebook-сторінці видавництва "Абабагаламага".

У повідомленні йдеться, що причиною смерті письменника став коронавірус. Смерть Володимира Рутківського у видавництві, яке спеціалізується на дитячій літературі, називають надзвичайно болючою втратою.

“Його блискучими творами зачитуються десятки тисяч дітей і дорослих. Український світ збіднів на Митця, який дав нам приклад шляхетного служіння рідній історії і рідному слову. Найсвітліша пам'ять, дорогий наш Друже і Вчителю”, - сказано в некролозі.

З офіційної біографі Володимира Рутківського відомо, що він народився в Черкаській області, але пов'язав своє життя з Одесою. Навчався в місцевому політехнічному інституті, після закінчення якого працював на Одеському суперфосфатному заводі. Публікуватися почав в 1959 році. Закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. Максима Горького.

Доробок автора відзначено багатьма нагородами — він отримав премію Книга року ВВС за двотомний роман "Сині води" та Національну премію Шевченка за тетралогію про джур: "Джури козака Швайки", "Джури-характерники", "Джури і підводний човен", "Джури і Кудлатик".

У 2017 році у прокат вийшла стрічка "Сторожова застава" - екранізація одного з найвідоміших пригодницьких романів Рутківського.

За книгу “Гості на мітлі” у 2018 році його було занесено до Почесного списку Андерсена.

Нагадаємо, раніше у Харкові помер фронтмен групи "Мертвий півень", музикант та актор Місько Барбара.

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