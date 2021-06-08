В Одессе перекрыли дорогу: протестуют против застройки на Ришельевской

Минкульт обратился к Арсена Авакова, чтобы правоохранители вмешались в ситуацию.

В Одессе жители дома Ришельевская, 45 и активисты перекрыли движение транспорта на улице Большой Арнаутской. Так они протестовали против уничтожения типографии Фесенко.

Об этом пишет "Суспильне Одессы".

Участники акции пропускали общественный транспорт. Люди требовали остановить строительство по адресу Ришельевская, 47, 49, потому что считают действия застройщика незаконными.

Суспільне

Накануне Управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской ОГА выдало предписание о прекращении любых строительных работ. Но оно вступит в силу, когда его получит застройщик или владелец. Пока никто не смог передать этот документ.

Напомним, в Николаеве фуры блокировали трассу под Николаевом, но вечером освободили путь.

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