В Одесі перекрили дорогу: протестують проти забудови на Рішельєвській

Мінкульт звернувся до Арсена Авакова, щоб правоохоронці втрутились у ситуацію.

В Одесі мешканці будинку Рішельєвська, 45 та активісти перекрили рух транспорту на вулиці Великій Арнаутській. Так вони протестували проти знищення друкарні Фесенка.

Про це пише "Суспільне Одеси".

Учасники акції пропускали громадський транспорт. Люди вимагали зупинити будівництво за адресою Рішельєвська, 47, 49, бо вважають дії забудовника незаконними.

Суспільне

Напередодні Управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської ОДА видало припис про припинення будь-яких будівельних робіт. Але він набере чинності, коли його отримає забудовник чи власник. Поки що ніхто не зміг передати цей документ.

Нагадаємо, в Миколаєві фури блокували трасу під Миколаєвом, але надвечір звільнили шлях.

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