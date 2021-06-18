По предварительной информации, мужчина психически болен, его доставят в больницу.
В Черноморске в Одесской области мужчина бросался на людей с тесаком. Мужчину задержали полицейские и доставили в участок.
Об этом сообщает IT-3 в пятницу, 18 июня.
Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.
В свою очередь, директор "Муниципальной охраны" Петр Канарьян заявил, что этот человек в конце мая грабил местный универмаг.
Ранее в центре Днепра человек бросался на прохожих.
А в Киеве священник бросался на прохожих и показывал средний палец. Мужчину забрала за распитие алкоголя патрульная полиция.