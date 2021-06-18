В Одеській області чоловік кидався на людей з тесаком

За попередньою інформацією, чоловік психічно хворий, його доставлять у лікарню.
У Чорноморську на Одещині чоловік кидався на людей з тесаком. Чоловіка затримали поліцейські і доставили у відділок.
Про це повідомляє IT-3 в п'ятницю, 18 червня.
Зазначається, що під час інциденту ніхто не постраждав.
У свою чергу, директор "Муніципальної варти" Петро Канар'ян заявив, що цей чоловік наприкінці травня грабував місцевий універмаг.
Раніше у центрі Дніпра чоловік кидався на перехожих.
А у Києві священник кидався на перехожих і показував середній палець. Чоловіка забрала за розпиття алкоголю патрульна поліція.