В Одеській області чоловік кидався на людей з тесаком

За попередньою інформацією, чоловік психічно хворий, його доставлять у лікарню.

У Чорноморську на Одещині чоловік кидався на людей з тесаком. Чоловіка затримали поліцейські і доставили у відділок.

Про це повідомляє IT-3 в п'ятницю, 18 червня.

Зазначається, що під час інциденту ніхто не постраждав.

У свою чергу, директор "Муніципальної варти" Петро Канар'ян заявив, що цей чоловік наприкінці травня грабував місцевий універмаг.

Раніше у центрі Дніпра чоловік кидався на перехожих.

А у Києві священник кидався на перехожих і показував середній палець. Чоловіка забрала за розпиття алкоголю патрульна поліція.

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